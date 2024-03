Say My Name #2 Makeda Marseille, vendredi 22 mars 2024.

Say My Name #2 ♫♫♫ Vendredi 22 mars, 23h00 Makeda 8€ en pré-vente / 10€ sur place

Say My Name, Say my Name !!!!

Eɴᴠɪᴇ ᴅᴇ ʀᴇᴛʀᴏᴜᴠᴇʀ ʟᴀ Vɪʙᴇ du RnB 90’s à nos jours ? On revient en mars pour la deuxième édition !

Eɴᴠɪᴇ ᴅ’ᴜɴ ʟɪᴇᴜ ᴏᴜ ᴛᴏᴜᴛ ʟᴇ ᴍᴏɴᴅᴇ sᴇ ᴍᴇ́ʟᴀɴɢᴇ ᴘᴏᴜʀ ꜰᴀɪʀᴇ la fête sans prise de tête, tu viens comme tu es, c’est l’essentiel !

De Bʟᴀᴄᴋsᴛʀᴇᴇᴛ à Ciara, de Dᴇsᴛɪɴʏ’s Cʜɪʟᴅ à SZA, de Bʀᴀɴᴅʏ à H.E.R de, Nᴇ-Yᴏ à Chris Brown, de Aᴀʟʏᴀʜ à Trey Songz, de Mᴀʀʏ J Bʟɪɢᴇ à Jeremih, Mᴏɴᴛᴇʟʟ Jᴏʀᴅᴀɴ ᴇᴛ ᴀᴜᴛʀᴇs J-Lᴏ la créme du RNB est passée en revue !

Le Makeda et Say My Name ᴠᴏᴜs proposent LA soirée RNB qui vous manquait !

Lᴀ sᴀᴜᴄᴇ ᴍᴜsɪᴄᴀʟᴇ sᴇʀᴀ ᴄᴜɪsɪɴᴇ́ᴇ ᴘᴀʀ :

(Cuff/Marseille ):

Thug Dance est un DJ / Beatmaker au parcours atypique. Ayant tout d’abord baigné dans le milieu du Rap Français, il s’est ensuite essayé à la House et s’est fait connaître avec son duo Amine Edge & DANCE. Il a parcouru les clubs et festivals du monde entier pendant 10 ans. Suite à la Pandémie, il s’est remis à ses premières amour, faire des instru pour des rappeurs. Il a ainsi travaillé avec, entres autres, Hamza, Soso Maness, Zamdane, IAM, Dinos, 1pliké140 etc…

:

Pɪʟɪᴇʀ ᴅᴇ ʟᴀ sᴄᴇ̀ɴᴇ ʟᴏᴄᴀʟᴇ ᴅᴇᴘᴜɪs ᴅᴇs ᴀɴɴᴇ́ᴇs ᴇᴛ ɢʀᴀɴᴅ ᴄᴏɴɴᴀɪssᴇᴜʀ ᴅᴇ RNB, ᴘᴀs ʙᴇsᴏɪɴ ᴅᴇ ᴘʀᴇ́sᴇɴᴛᴇʀ ᴄᴇʟᴜɪ ǫᴜɪ ʀʏᴛʜᴍᴇʀᴀ ᴄᴇ ɴᴏᴜᴠᴇᴀᴜ RDV ǫᴜɪ ᴘʀᴏᴍᴇᴛ ᴅ,ᴇ̂ᴛʀᴇ ᴍᴇ́ᴍᴏʀᴀʙʟᴇ

Sera sur place également l’incontournable MC MRbenoitD

BILLETTERIE OUVERTE LE 7 FEVRIER 9H

