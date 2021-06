Orléans Salle de l'Institut Loiret, Orléans Saxophones et Human Beatbox Salle de l’Institut Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Saxophones et Human Beatbox Salle de l’Institut, 25 février 2022-25 février 2022, Orléans. Saxophones et Human Beatbox

Salle de l’Institut, le vendredi 25 février 2022 à 19:00

Ce concert en deux parties sera l’occasion pour ces deux musiciens de présenter leurs univers dans lesquels mélodies, rythmes et recherches sonores seront étroitement liés. Les compositions personnelles entre musique écrite et improvisée de Jean-Charles RICHARD au saxophone solo seront suivies d’extraits du spectacle « La boucle est bouclée » de Robin Cavaillès dans lequel il utilise clavier, guitare, voix, beatbox, le tout manié par la loopstation. Avec Jean-Charles RICHARD, saxophone et Robin CAVAILLES, beatboxer et multi-instrumentiste

Billetterie

Concert d’improvisation et de beat box Salle de l’Institut 4 Place Sainte-Croix 45000 Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T19:00:00 2022-02-25T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Salle de l'Institut Adresse 4 Place Sainte-Croix 45000 Ville Orléans lieuville Salle de l'Institut Orléans