SAXO VOCE ET JEAN-YVES FOURMEAU LE BAL BLOMET Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

SAXO VOCE ET JEAN-YVES FOURMEAU LE BAL BLOMET, 19 juin 2022, Paris. 9 saxophonistes pour un programme ultra festif !!

Date et horaire exacts : Le dimanche 19 juin 2022

de 17h00 à 18h30

payant tarif réduit (-25 ans, sans emploi) : 10 EUR Plein Tarif : 20 EUR SAXO VOCE En 2012 Thibaut Canaval a fait le pari de fonder un ensemble de saxophones regroupant toute la famille des saxophones… l’Ensemble Saxo Voce était né! Cette volonté est le fruit d’un constat : le Saxophone est reconnu et apprécié du grand public mais n’a pas encore réussi à s’imposer comme le piano ou le violon et reste un instrument jeune et inclassable. Cette singularité conduit l’Ensemble Saxo Voce à réaliser des transcriptions. S’attelant avec détermination et plaisir à cette tâche passionnante, il réussit à mettre en valeur les fantastiques qualités du Saxophone, adaptant ainsi plus d’une trentaine d’œuvres de : Bach, Mozart, Debussy, Ravel, Rachmaninov, Chostakovitch, Prokofiev, Poulenc, Gershwin, Kodaly, Bernstein… L’autre ambition de l’Ensemble Saxo Voce est de défendre le musique d’aujourd’hui par le biais de la diffusion et de la création musicale en sollicitant de jeunes compositeurs. Pour rendre la musique encore plus accessible aux plus jeunes, l’ensemble Saxo Voce mène du reste plusieurs action pédagogiques en Île-de-France. Soucieux d’aborder les différents genres musicaux en respectant leur richesse, l’Ensemble Saxo Voce, doté d’une géométrie variable, s’attache à conjuguer les sonorités au service des œuvres interprétées. Au fil des concerts se lient des amitiés musicales avec les compositeurs et solistes de renom. L’ensemble Saxo Voce a eu l’occasion de se produire sur des scènes prestigieuses telles que la Salle Cortot, la Seine Musicale, le Théâtre National de Zagreb… perfectionnement mention très bien). LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015

12 : Volontaires (Paris) (207m) 89 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m)

Contact : http://www.balblomet.fr https://www.facebook.com/balblomet/ https://www.billetweb.fr/saxo-voce4 Réservations

SAXO VOCE ET JEAN-YVES FOURMEAU

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu LE BAL BLOMET Adresse 33 Rue Blomet Ville Paris lieuville LE BAL BLOMET Paris Departement Paris

LE BAL BLOMET Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

SAXO VOCE ET JEAN-YVES FOURMEAU LE BAL BLOMET 2022-06-19 was last modified: by SAXO VOCE ET JEAN-YVES FOURMEAU LE BAL BLOMET LE BAL BLOMET 19 juin 2022 LE BAL BLOMET Paris Paris

Paris Paris