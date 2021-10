PLAISIR La clé des champs Plaisir SAX MACHINE La clé des champs PLAISIR Catégorie d’évènement: Plaisir

SAX MACHINE La clé des champs, 26 novembre 2021, PLAISIR. SAX MACHINE

La clé des champs, le vendredi 26 novembre à 20:30

Retour vers le futur de la “Great Black Music”. Un trio redoutable, auquel s’ajoute DAYS aka RacecaR rappeur de Chicago qui a collaboré avec “The Pharcyde” ou “Guts” qui prouve que positivité et intelligence peuvent réanimer le hip-hop. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 12,00€

SAX MACHINE HIP-HOP FUNK La clé des champs 13 rue Romain Rolland PLAISIR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T20:30:00 2021-11-26T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Plaisir Autres Lieu La clé des champs Adresse 13 rue Romain Rolland Ville PLAISIR lieuville La clé des champs PLAISIR