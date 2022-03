SAX DAYS Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

SAX DAYS LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse

2022-04-22 – 2022-04-23

JOUR 1 : Vendredi 22 avril

Jean-Marc Padovani tenor / soprano

Hervé Rousseaux tenor / alto

Alex Galinié tenor / alto JOUR 2 : Samedi 23 avril

Abdu Salim tenor / soprano

Thomas Koenig tenor / soprano

Reno Silva Couto alto / soprano Rendez-vous au Taquin pour assister à deux jours de répertoire Jazz, du bebop au jazz contemporain, avec plusieurs générations de saxophonistes accompagnés et propulsés par Thibaud Dufoy (piano), Julien Duthu (contrebasse) et Ton Ton Salut (batterie).

Jean-Marc Padovani tenor / soprano

Hervé Rousseaux tenor / alto

Alex Galinié tenor / alto JOUR 2 : Samedi 23 avril

Abdu Salim tenor / soprano

Thomas Koenig tenor / soprano

Reno Silva Couto alto / soprano LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse

