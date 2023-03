Exposition de photographies à Savy : Les photos de Pierre Savy Catégories d’Évènement: Aisne

Savy

Exposition de photographies à Savy : Les photos de Pierre, 25 mars 2023, Savy . Exposition de photographies à Savy : Les photos de Pierre Savy Aisne

2023-03-25 – 2023-03-26 Savy

Aisne . Pierre Cottret alias Les photos de Pierre, vous propose de découvrir le temps d’un week-end à la salle polyvalente Claudine Bardiaux de Savy, plus d’une quarantaine de photographies regroupées en une exposition intitulée, Mille et Une Lumières. Samedi 25 mars de 10h30 à 17h

Dimanche 26 mars de 14h à 16h.

Entrée libre et gratuite. Mille et Une Lumières, une exposition des Photos de Pierre à Savy +33 3 23 68 81 59 http://www.savy02.fr/ Savy

dernière mise à jour : 2023-03-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Savy Autres Lieu Savy Adresse Savy Aisne Ville Savy Departement Aisne Tarif Lieu Ville Savy

Savy Savy Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/savy /

Exposition de photographies à Savy : Les photos de Pierre 2023-03-25 was last modified: by Exposition de photographies à Savy : Les photos de Pierre Savy 25 mars 2023 Aisne Savy Savy Aisne

Savy Aisne