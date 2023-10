Savoy musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Savoy musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris, 21 janvier 2024, Paris. Le dimanche 21 janvier 2024

de 16h30 à 18h30

.Tout public. payant 6 € / 4 € (réduits et Amis du mahJ) *moins de 26 ans, allocataires de minima sociaux,

demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap (accompagnateur gratuit

– demander une place gratuite à handicaps@mahj.org), mutilés de guerre, sur

présentation d’un justificatif en cours de validité Projection du documentaire de Zohar Wagner, suivie d’une rencontre avec Zohar Wagner, animée par Ophir Levy Documentaire de Zohar Wagner Israël, 2022, 78 min, vostfr Prix du meilleur documentaire au Jerusalem Film Festival (2022) Suivi d’une rencontre avec Zohar Wagner, animée par Ophir Levy Dans la soirée du 4 mars 1975, huit terroristes palestiniens arrivés du Liban par bateau prennent en otage les occupants de l’hôtel Savoy à Tel-Aviv, menaçant de le faire exploser et exigeant la libération de vingt prisonniers. Prise au piège avec son amant, Kohava Levy, femme au foyer de 31 ans, se porte volontaire pour servir d’interprète aux terroristes et tenter de sauver ses compagnons, se muant en héroïne au cours d’une nuit de fureur. musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 rue du temple 75003 Paris Contact : https://www.mahj.org/fr/programme/savoy-30791 https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://mahj.tickeasy.com/fr-FR/produits?famille=2320066975270400155

© Moshe Mishali Savoy, de Zohar Wagner. Dana Ivgy et Ala Dakka Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu musée d'art et d'histoire du Judaïsme Adresse 71 rue du temple Ville Paris Departement Paris Lieu Ville musée d'art et d'histoire du Judaïsme Paris latitude longitude 48.8609559968398,2.35561695990879

musée d'art et d'histoire du Judaïsme Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/