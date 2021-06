Savouriades de Gelos Gelos, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Gelos.

Savouriades de Gelos 2021-07-02 18:30:00 – 2021-07-02 21:30:00 Rue Gabrielle d’Estrées Les Jardins du Roy

Gelos Pyrénées-Atlantiques

La commune de Gelos organise un nouvel événement festif qui se déroulera les quatre premiers vendredis du mois de juillet, de 18h30 à 21 h : « Les Savouriades ».

Les producteurs gelosiens et quelques commerçants locaux, vont mettre en avant les saveurs locales (vins, miel, fromage, charcuterie, pêches, pain, fruits, légumes et fleurs coupées) avec vente et dégustation sur place.

Ce marché se tiendra à chaque fois sur un lieu différent : parc Beauchamps (10 juillet), place du quartier Rapatout au Hameau (17 juillet) et place de la Liberté (24 juillet).

Côté animation, un stand « Terre de Jeux 2024 » pour des épreuves sportives particulières : le parcours de confiance en binôme, les lancers de basket les yeux bandés…

Ainsi qu’un stand animé par des jeunes sur des thèmes musicaux et sous forme de quiz… des lots seront à remporter par les plus fins connaisseurs !

La commune de Gelos organise un nouvel événement festif qui se déroulera les quatre premiers vendredis du mois de juillet, de 18h30 à 21 h : « Les Savouriades ».

Les producteurs gelosiens et quelques commerçants locaux, vont mettre en avant les saveurs locales (vins, miel, fromage, charcuterie, pêches, pain, fruits, légumes et fleurs coupées) avec vente et dégustation sur place.

Ce marché se tiendra à chaque fois sur un lieu différent : parc Beauchamps (10 juillet), place du quartier Rapatout au Hameau (17 juillet) et place de la Liberté (24 juillet).

Côté animation, un stand « Terre de Jeux 2024 » pour des épreuves sportives particulières : le parcours de confiance en binôme, les lancers de basket les yeux bandés…

Ainsi qu’un stand animé par des jeunes sur des thèmes musicaux et sous forme de quiz… des lots seront à remporter par les plus fins connaisseurs !

La commune de Gelos organise un nouvel événement festif qui se déroulera les quatre premiers vendredis du mois de juillet, de 18h30 à 21 h : « Les Savouriades ».

Les producteurs gelosiens et quelques commerçants locaux, vont mettre en avant les saveurs locales (vins, miel, fromage, charcuterie, pêches, pain, fruits, légumes et fleurs coupées) avec vente et dégustation sur place.

Ce marché se tiendra à chaque fois sur un lieu différent : parc Beauchamps (10 juillet), place du quartier Rapatout au Hameau (17 juillet) et place de la Liberté (24 juillet).

Côté animation, un stand « Terre de Jeux 2024 » pour des épreuves sportives particulières : le parcours de confiance en binôme, les lancers de basket les yeux bandés…

Ainsi qu’un stand animé par des jeunes sur des thèmes musicaux et sous forme de quiz… des lots seront à remporter par les plus fins connaisseurs !

dernière mise à jour : 2021-06-19 par