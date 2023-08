Visites commentées de la savonnerie moderne et ateliers Savonnerie Rampal Latour – Usine Moderne Salon-de-Provence, 16 septembre 2023, Salon-de-Provence.

Venez apprendre la fabrication du traditionnel Savon de Marseille et comprendre les évolutions d’un savoir-faire innovant grâce à son procédé éco-responsable breveté unique. Immersion garantie dans une usine à la fois contemporaine et authentique.

VISITES COMMENTEÉS devant la salle de la fabrication des liquides puis aux pieds des chaudrons. Notre guide vous dévoilera tout l’art de fabriquer des huiles au chaudron l’authentique savon de Marseille de façon éco-responsable: départs toutes les 30 mn

CIRCUIT LIBRE du mur du temps (vitrines et vidéo pour racontant les étapes de notre histoire et de notre savoir-faire)

ATELIERS ANIMÉS en continu sur les multi-usages du savon de Marseille et du savon noir pour tous .

ATELIER SURPRISE : 195 ans

Savonnerie Rampal Latour – Usine Moderne 201 impasse Gaspard Monge 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 09 70 71 60 93 https://www.rampal-latour.fr la savonnerie Rampal Latour vous ouvre les portes de son usine moderne, un vrai complément à l'usine historique qui se visite également. Vous y découvrirez au travers d'une visite guidée notre salle des chaudrons et tout l'art de fabriquer le savon de Marseille grâce à un procédé breveté éco-responsable. Découvrez les multi-usages du savon de Marseille et un univers unique alliant tradition et innovation. Ateliers découverte pour tous. Parking gratuit au pied de la boutique et WC public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Savonnerie Rampal-Latour