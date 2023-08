Visites guidées et ateliers Savonnerie Rampal Latour – Usine historique Salon-de-Provence, 16 septembre 2023, Salon-de-Provence.

Visites guidées et ateliers 16 et 17 septembre Savonnerie Rampal Latour – Usine historique Entrée libre

Cette année la savonnerie fête ses 195 ans de savoir-faire et des activités insolites auront lieu sur les deux sites. Découvrez tout l’art de notre savoir-faire authentique dans une savonnerie centenaire et suivez les pas des anciens maîtres savonniers. Venez vous plonger dans un univers hors du temps et découvrez les gestes de nos anciens.

VISITES GUIDÉES des anciens chaudrons et des salles insolites de la savonnerie (pour tout public et familles) Sans réservation – départs toutes les 30 mn

CIRCUIT LIBRE des différents cabinets de curiosités : archives, vieux outils, mur exceptionnel de 1600 savons de Marseille de 6 mètres de long.

ATELIERS ANIMÉS sur les multi-usages du savon de Marseille et du savon noir pour tous

ATELIER SURPRISE : 195 ans

Savonnerie Rampal Latour – Usine historique 71 rue Félix Pyat 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 09 70 71 60 94 https://www.rampal-latour.fr Maîtres Savonniers depuis 1828, Entreprise du Patrimoine Vivant, la savonnerie Rampal Latour vous ouvre ses portes pour vous partager son savoir-faire dans l’art de fabriquer des produits éthiques et authentiques pour le corps et la maison. Elle retracera tout au long du parcours guidé son histoire et ses évolutions. Une visite ludique, intéressante pour tous dans un cadre unique, une usine restée dans son jus depuis plus d’un siècle. parking : Gare – Blazots – Morgan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Savonnerie Rampal-Latour