Salon-de-Provence Visites guidées de la savonnerie Savonnerie Marius FABRE Salon-de-Provence, 16 septembre 2023, Salon-de-Provence. Visites guidées de la savonnerie 16 et 17 septembre Savonnerie Marius FABRE VISITES GUIDÉES DE LA SAVONNERIE

Départ toutes les 30 minutes

Possibilité de choisir son créneau de visite à l'avance sur : www.marius-fabre.com Savonnerie Marius FABRE Avenue Paul Bourret Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 53 24 77 http://www.marius-fabre.com

2023-09-16T09:45:00+02:00 – 2023-09-16T17:45:00+02:00

