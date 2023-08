La gare de Salon-de-Provence fête ses 150 ans ! Savonnerie Marius FABRE Salon-de-Provence Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence La gare de Salon-de-Provence fête ses 150 ans ! Savonnerie Marius FABRE Salon-de-Provence, 16 septembre 2023, Salon-de-Provence. La gare de Salon-de-Provence fête ses 150 ans ! 16 et 17 septembre Savonnerie Marius FABRE Entrée libre A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la savonnerie Marius Fabre et l’association Trains Miniatures Club 13 TMC13/MJC de Salon-de-Provence vous proposent un programme inédit.

1873 – 2023 : La gare de Salon-de-Provence fête ses 150 ans ! L’occasion de découvrir de nombreuses animations liant savoir-faire Marius Fabre et patrimoine ferroviaire ! ANIMATIONS/EXPOSITIONS

Animations dans la cour : emporte-pièce, coloriage, circuit trains électriques pour les enfants, maquette de la gare de Salon-de-Provence, réseaux ferroviaires miniatures.

Petit jeu de piste avec une surprise à la clé.

Affiches, photos, objets anciens et film sur la gare de Salon,

Exposition photographique d'Objectif24 /MJC Salon : « La gare de nos jours »

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

