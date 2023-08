Visite du moulin Savonnerie du Moulin de Bourgnac Bourgnac, 28 septembre 2023, Bourgnac.

Bourgnac,Dordogne

Visite du moulin « A la découverte de l’univers des moulins et de la force hydraulique à l’époque où l’électricité n’existait pas »

Depuis le XVIIIe siècle, le moulin de la Veyssière de Monnerie, de Bourgnac est un centre artisanal. Il a accueilli meules à blé, pressoir à huile, marteaux à foulon et aujourd’hui une savonnerie. Au cours de la balade, en compagnie de Laure Adam, historienne et guide-conférencière, vous découvrez le site au bord de la Crempse, le mécanisme de meunerie et l’histoire du moulin.

6€/ad, 2€/enf + 8 ans. Sur réservation

16h-17h savonnerie du moulin de Bourgnac

Graine des sens 06 20 23 53 60.

Savonnerie du Moulin de Bourgnac

Bourgnac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mill tour « Discovering the world of mills and hydraulic power in the days before electricity »

Since the 18th century, the Moulin de la Veyssière de Monnerie, in Bourgnac, has been a center of craftsmanship. It has been home to wheat millstones, an oil press, fulling hammers and now a soap factory. Join historian and guide Laure Adam on a guided tour to discover the site on the banks of the Crempse, the milling mechanism and the history of the mill.

6/ad, 2/child + 8 years. On reservation

16h-17h Moulin de Bourgnac soap factory

Graine des sens 06 20 23 53 60

Visitar el molino « Descubrir el mundo de los molinos y de la energía hidráulica en la época anterior a la electricidad »

Desde el siglo XVIII, el molino de Veyssière de Monnerie, en Bourgnac, es un centro de artesanía tradicional. Ha albergado muelas de trigo, una prensa de aceite, batanes y ahora una fábrica de jabón. Durante el paseo, en compañía de Laure Adam, historiadora y guía conferenciante, descubrirá el emplazamiento a orillas del Crempse, el mecanismo de molienda y la historia del molino.

6 ¤/ad, 2 ¤/niño + 8 años. Reserva previa

16h-17h Fábrica de jabón Moulin de Bourgnac

Graine des sens 06 20 23 53 60

Besichtigung der Mühle « Entdecken Sie die Welt der Mühlen und der Wasserkraft in einer Zeit, in der es noch keine Elektrizität gab »

Seit dem 18. Jahrhundert ist die Mühle Veyssière de Monnerie in Bourgnac ein Zentrum des Handwerks. Sie beherbergte Mühlsteine für Weizen, Ölpressen, Walkhämmer und heute eine Seifenfabrik. Während des Spaziergangs entdecken Sie in Begleitung der Historikerin und Fremdenführerin Laure Adam den Ort am Ufer des Flusses Crempse, den Mechanismus der Müllerei und die Geschichte der Mühle.

6?/Ad, 2?/Kind + 8 Jahre. Auf Reservierung

16-17 Uhr Seifenherstellung in der Mühle von Bourgnac

Graine des sens 06 20 23 53 60

