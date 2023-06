Conférence Savonnerie du Moulin de Bourgnac Bourgnac, 31 juillet 2023, Bourgnac.

Bourgnac,Dordogne

Conférence pour buller « A la découverte de l’histoire du savon des origines à nos jours, à travers le monde » :

Laure Adam, historienne et guide-conférencière nationale, vous invite à une découverte ludique de l’histoire du savon. Objet du quotidien aujourd’hui, sa fabrication remonte à plus de 4 500 ans.

Les ingrédients qui le composent et son utilisation ont évolué au fil des époques.

6€/ad, 2€/enf + 8 ans. Sur réservation

16h-17h savonnerie du moulin de Bourgnac

Graine des sens 06 20 23 53 60.

Savonnerie du Moulin de Bourgnac

Bourgnac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Discover the history of soap from its origins to the present day, around the world »:

Laure Adam, historian and national tour guide, invites you to a playful discovery of the history of soap. An everyday object today, its manufacture dates back over 4,500 years.

Its ingredients and uses have evolved over the ages.

6/ad, 2/child + 8 years. On reservation

16h-17h Moulin de Bourgnac soap factory

Graine des sens 06 20 23 53 60

Descubra la historia del jabón desde sus orígenes hasta nuestros días, en todo el mundo »:

Laure Adam, historiadora y conferenciante-guía nacional, le invita a un divertido descubrimiento de la historia del jabón. Aunque el jabón es hoy un objeto cotidiano, se fabrica desde hace más de 4.500 años.

Sus ingredientes y usos han evolucionado a lo largo del tiempo.

6 €/ad, 2 €/niño + 8 años. Con reserva previa

16.00-17.00 Fábrica de jabón Moulin de Bourgnac

Graine des sens 06 20 23 53 60

Vortrag zum Thema « Entdecken Sie die Geschichte der Seife von den Anfängen bis heute, in der ganzen Welt »:

Laure Adam, Historikerin und nationale Fremdenführerin, lädt Sie zu einer spielerischen Entdeckungsreise durch die Geschichte der Seife ein. Die Herstellung der Seife, die heute ein alltäglicher Gebrauchsgegenstand ist, reicht mehr als 4500 Jahre zurück.

Die Zutaten, aus denen sie besteht, und ihre Verwendung haben sich im Laufe der Epochen verändert.

6 /Ad, 2 /Kind + 8 Jahre. Auf Reservierung

16-17 Uhr Seifenfabrik in der Mühle von Bourgnac

Samen der Sinne 06 20 23 53 60

