Journée particulière à la savonnerie du moulin de Bourgnac :

Démonstration gratuite de fabrication de savons à 15h

Conférence « A la découverte de l’histoire du savon des origines à nos jours, à travers le monde » à 16h

Visite du moulin « A la découverte de l’univers des moulins et de la force hydraulique à l’époque où l’électricité n’existait pas » à 17h.

Tarif: 6€/conférence, 6€/visite.

Inscr: 06 20 23 53 60. Graine des sens.

Savonnerie du Moulin de Bourgnac

Bourgnac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

