Les Rendez-vous d’Exception de la Savonnerie du Midi

Entrez dans les ateliers de fabrication du véritable savon de Marseille : salle des cuves, salle des chaudrons, salle de séchage et atelier de moulage des cubes.

Passez un temps unique en compagnie du Maître-savonnier sur la plateforme des chaudrons et découvrez le procédé de la saponification, goutez le savon.

Visitez les salles d’exposition permanente consacrées au savon de Marseille.

Terminez par un atelier pour confectionner votre propre savon : découpe et estampillage d’une barre de savon.

La Savonnerie du Midi, l’une des dernières entreprises basées à Marseille et produisant le savon de Marseille selon les règles définies par l’Edit de Colbert en 1688, est labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, qui vient récompenser plus de 125 ans d’histoire et de savoir-faire. Au cœur du quartier des Aygalades, dans les locaux de la Savonnerie fondée en 1894, le savon est toujours fabriqué par les maîtres savonniers qui s’y sont succédés durant plus d’un siècle, autour de vastes chaudrons. Cinq sont utilisés à ce jour, dont deux viennent d’être réhabilités et remis en fonction, un investissement nécessaire pour faire face à la demande grandissante, et fabriquer les savons commercialisés sous différentes marques, dont La Corvette, marque historique du groupe.

Avec 40 salariés, la Savonnerie du Midi produit 8 millions de savons. “Le label EPV récompense l’entreprise et son personnel pour la pérennité de ses différents savoir-faire, son esprit d’innovation et l’engagement de tous”, indique Guillaume Fiévet, président directeur général de la Savonnerie du Midi.

Dates des Rendez-vous d’Exception :

Mercredi 29 mars de 10h à 11h30

Jeudi 30 mars de 10h à 11h30

Réservation :

Pour participer il faut réserver sa place par email à musee@savonneriedumidi.fr, nous vous enverrons un email de confirmation. Les places sont limitées.

Savonnerie du Midi 72 rue Augustin Roux 13015 Marseille Marseille 13015 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T10:00:00+02:00 – 2023-03-29T11:30:00+02:00

2023-03-30T10:00:00+02:00 – 2023-03-30T11:30:00+02:00

