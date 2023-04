Je fabrique ma pâte à modeler Savonnerie des muids, 18 mai 2023, Mareau-aux-pres.

Je fabrique ma pâte à modeler 18 mai – 30 septembre Savonnerie des muids

Si comme Cyrille Lejemble vous êtes sensibles à la composition des produits que vous utilisez et à plus forte raison, ceux que vos enfants utilisent, alors cet atelier est pour vous et eux ! Cyrille vous confiera sa recette de pâte à modeler 100% artisanale et naturelle que vous pourrez reproduire à volonté et sans modération. Participez à cet atelier en famille pour le plus grand bonheur de tous !

Dates : jeudi 18 mai, samedi 27 mai; samedi 22 juillet; samedi 26 août, samedi 30 septembre. Horaires : à 9h, à 10h et à 11h. Animation d’une durée de 30 minutes. Réservation obligatoire.

Savonnerie des muids 451 Rue de Saint-Hilaire, Mareau-aux-pres Mareau-aux-pres [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 32 28 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr »}]

