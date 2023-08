Visites guidées SAVONNERIE ARTISANALE DU MOULIN A GRAIN Salon-de-Provence, 16 septembre 2023, Salon-de-Provence.

Visites guidées de la savonnerie et découverte historique du lieu.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 10h30, 11h30, 16h30 et 17h30

Durée de la visite : 20mn

Tout public

Inscription conseillée pour les visites, places limitées.

SAVONNERIE ARTISANALE DU MOULIN A GRAIN 52 cours Camille Pelletan 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 50 21 37 [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 50 21 37 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T17:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Moulin à grains