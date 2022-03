Savoldelli et Gnidzaz Galerie Espace Art Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Savoldelli et Gnidzaz Galerie Espace Art, 8 avril 2022, Albi. Savoldelli et Gnidzaz

du vendredi 8 avril au dimanche 5 juin à Galerie Espace Art

Résidant dans le lot, Jean-Humbert Savoldelli est un peintre passionné qui se concentre principalement sur l’expressionnisme abstrait après avoir travaillé pendant de nombreuses années dans l’hyperréalisme et le trompe-l’œil. Dans ses toiles il aime composer des harmonies de couleurs, des verticales et des horizontales qui occupent l’espace sans jamais l’encombrer, invitant le spectateur à se laisser aller à la rêverie. Quant à l’artiste toulousain Jean-Michel Gnidzaz, connu pour ses compositions cinétiques bi et tridimensionnelles dans les années 1990, il présente une série d’œuvres consacrées aux icônes culturelles. Ainsi, Einstein, Hendrix, les Simpson en passant par la Vache qui rit ou encore des œuvres connues sont recomposés à partir de jeux de bi et de trichromies, d’aplats et de bandes colorées alternées. Du 8 avril au 6 juin, galerie Espace Art, 13 place Fernand Pelloutier. Entrée libre, du vendredi au dimanche, de 14h à 19h. [espaceart.fr](https://www.espaceart.fr/) 2 personnalités de l’art contemporain, Jean-Humbert Savoldelli et Gnidzaz mais aussi deux styles, qui se font face et qui se complètent, sont à l’honneur du 8 avril au 6 juin à la Galerie Espace’art. Galerie Espace Art 13 Place Fernand Pelloutier, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T14:00:00 2022-04-08T19:00:00;2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T19:00:00;2022-04-10T14:00:00 2022-04-10T19:00:00;2022-04-11T14:00:00 2022-04-11T19:00:00;2022-04-12T14:00:00 2022-04-12T19:00:00;2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T19:00:00;2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T19:00:00;2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T19:00:00;2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T19:00:00;2022-04-17T14:00:00 2022-04-17T19:00:00;2022-04-18T14:00:00 2022-04-18T19:00:00;2022-04-19T14:00:00 2022-04-19T19:00:00;2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T19:00:00;2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T19:00:00;2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T19:00:00;2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T19:00:00;2022-04-24T14:00:00 2022-04-24T19:00:00;2022-04-25T14:00:00 2022-04-25T19:00:00;2022-04-26T14:00:00 2022-04-26T19:00:00;2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T19:00:00;2022-04-28T14:00:00 2022-04-28T19:00:00;2022-04-29T14:00:00 2022-04-29T19:00:00;2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T19:00:00;2022-05-01T14:00:00 2022-05-01T19:00:00;2022-05-02T14:00:00 2022-05-02T19:00:00;2022-05-03T14:00:00 2022-05-03T19:00:00;2022-05-04T14:00:00 2022-05-04T19:00:00;2022-05-05T14:00:00 2022-05-05T19:00:00;2022-05-06T14:00:00 2022-05-06T19:00:00;2022-05-07T14:00:00 2022-05-07T19:00:00;2022-05-08T14:00:00 2022-05-08T19:00:00;2022-05-09T14:00:00 2022-05-09T19:00:00;2022-05-10T14:00:00 2022-05-10T19:00:00;2022-05-11T14:00:00 2022-05-11T19:00:00;2022-05-12T14:00:00 2022-05-12T19:00:00;2022-05-13T14:00:00 2022-05-13T19:00:00;2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T19:00:00;2022-05-15T14:00:00 2022-05-15T19:00:00;2022-05-16T14:00:00 2022-05-16T19:00:00;2022-05-17T14:00:00 2022-05-17T19:00:00;2022-05-18T14:00:00 2022-05-18T19:00:00;2022-05-19T14:00:00 2022-05-19T19:00:00;2022-05-20T14:00:00 2022-05-20T19:00:00;2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T19:00:00;2022-05-22T14:00:00 2022-05-22T19:00:00;2022-05-23T14:00:00 2022-05-23T19:00:00;2022-05-24T14:00:00 2022-05-24T19:00:00;2022-05-25T14:00:00 2022-05-25T19:00:00;2022-05-26T14:00:00 2022-05-26T19:00:00;2022-05-27T14:00:00 2022-05-27T19:00:00;2022-05-28T14:00:00 2022-05-28T19:00:00;2022-05-29T14:00:00 2022-05-29T19:00:00;2022-05-30T14:00:00 2022-05-30T19:00:00;2022-05-31T14:00:00 2022-05-31T19:00:00;2022-06-01T14:00:00 2022-06-01T19:00:00;2022-06-02T14:00:00 2022-06-02T19:00:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T19:00:00

