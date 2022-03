Savoirs et numérique en français (événement hybride) Université du Québec à Montréal, 31 mars 2022, Montréal.

Savoirs et numérique en français (événement hybride)

Université du Québec à Montréal, le jeudi 31 mars à 11:00

Pour clôturer le Mois de la Francophonie en beauté, participez à l’évènement hybride « Savoirs et numérique en français : l’innovation au cœur de nos actions » organisé par la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Québec et Francophonie sans frontières, aux côtés de leurs partenaires, le 31 mars prochain, pour le webinaire à 11h (Québec) / 17h (Belgique) et en présentiel à 10h30 ! Durant cet événement, les panélistes échangeront notamment autour des questions suivantes : – De quelle manière peut-on contribuer à améliorer l’accès des populations de l’espace francophone au numérique ? – Quels outils existent pour améliorer l’acquisition des compétences numériques, en particulier par les jeunes, les femmes et les personnes en situation de vulnérabilité ? – Comment favoriser la découvrabilité des contenus numériques francophones ? **Allocution d’ouverture** : * Mme Sharon Weinblum, Déléguée générale Wallonie-Bruxelles à Québec * Mme Magda Fusaro, Rectrice de l’UQÀM * M. Jean-Stéphane Bernard, PDG de LOJIQ * Paulin Mulatris Président de l’Acfas-Toronto et vice-recteur aux études et à la recherche à l’Université de l’Ontario français * Michel Robitaille, Président du Conseil d’administration du Centre de la francophonie des Amériques **Panélistes :** * Mme Hela Zahar, Professeure agrégée et responsable du pôle d’études et de recherche en cultures numériques de l’Université de l’Ontario français * M. Destiny Tchéhouali, Professeur au département des communications de l’UQAM et directeur de l’Observatoire des réseaux et interconnexions de la société numérique * Mme Pascale Blanc, Directrice du Numérique à l’AUF * Mme Sara Lou, Responsable Marketing à CharleWood * Mme Carole-Ann Labrie, Conseillère sénior en communication et marketing pour la Semaine numériQC et chargée de projet du Web à Québec * Conclusions : Un.e représentant.e de Francophonie sans frontières (FSF) L’événement sera modéré par Sophie Hamel-Dufour, Administratrice-coordinatrice adjointe, Francophonie sans frontières Inscription en ligne : [https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_RU-km_XQTH-dLlBWWNkBVw](https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_RU-km_XQTH-dLlBWWNkBVw) Inscription en présentiel à l’UQÀM : [[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaV0dlW9Vt-23hhoeYsXn4odmXnTLgEmC0Vypjfd2v26XpEw/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaV0dlW9Vt-23hhoeYsXn4odmXnTLgEmC0Vypjfd2v26XpEw/viewform)](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaV0dlW9Vt-23hhoeYsXn4odmXnTLgEmC0Vypjfd2v26XpEw/viewform)

Sur inscription

Matin francophone : Savoirs et numérique en français. L’innovation au cœur de nos actions

Université du Québec à Montréal 320 Rue Sainte-Catherine Est, H2X 1L Montréal, Québec Montréal Ville-Marie Agglomération de Montréal



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T11:00:00 2022-03-31T12:15:00