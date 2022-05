Savoirs, Croyances, Opinions, Idéologies

Savoirs, Croyances, Opinions, Idéologies, 11 mai 2022, . Savoirs, Croyances, Opinions, Idéologies

2022-05-11 18:00:00 – 2022-05-11 Nous examinerons ensemble les différences fondamentales entre savoirs, croyances, croyances religieuses, opinions et idéologies.

De ce discernement dépend l’effectivité de notre citoyenneté.

Le conférencier, Guillaume Lecointre est professeur du Muséum National d’Histoire Naturelle où il occupe les fonctions de conseiller scientifique du président du Muséum. http://www.armorscience.com/ Nous examinerons ensemble les différences fondamentales entre savoirs, croyances, croyances religieuses, opinions et idéologies.

De ce discernement dépend l’effectivité de notre citoyenneté.

Le conférencier, Guillaume Lecointre est professeur du Muséum National d’Histoire Naturelle où il occupe les fonctions de conseiller scientifique du président du Muséum. dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville