Samedi 25 septembre, 17h, De natura rerum a le plaisir de recevoir Christian Jacob – entre rouleaux de papyrus, jeux d’esprit et coupes de vin… Si l’on applique à la bibliothèque gréco-latine les méthode de l’anthropologie des savoirs, des mondes dépaysants, colorés et vivants se révèlent au lecteur : les géographes qui projettent sur leurs tablettes ou leurs rouleaux les contours de la terre, les philosophes qui s’adonnent à la vie théorique et au vertige encyclopédique, les bibliothécaires et philologues qui naviguent entre livres et textes, les lettrés qui se délectent des gourmandises des banquets et de l’érudition tout en se disputant sur les mots et les choses… Hérodote, Strabon, Aristote, Plutarque et Athénée, Aulu-Gelle et Pausanias sont autant de jalons dans les travaux de Christian Jacob, directeur d’études à l’EHESS et directeur de recherches au CNRS, qui reconstitue les arts de dire et de faire des savants antiques, entre rouleaux de papyrus, jeux d’esprit et coupes de vin. Parmi ses ouvrages ; [_Faut-il prendre les Deipnosophistes au sérieux ?_](https://denaturarerum.hiboutik.com/shop/?page=product&id=3575) Editions Les Belles Lettres, 2020. [_Des mondes lettrés aux lieux de savoir_](https://denaturarerum.hiboutik.com/shop/?page=product&id=1450), Editions Les Belles Lettres, 2018, une exploration des banquets et de la bibliothèque d’Alexandrie.

