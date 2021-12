Versailles Château de Versailles Versailles, Yvelines Savoir-vivre chez la Reine Château de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Savoir-vivre chez la Reine

Château de Versailles, le jeudi 30 décembre 2021

Château de Versailles, le jeudi 30 décembre à 13:30

Résider à la cour de la Reine de France impose l’apprentissage d’un savoir-vivre précis et la maîtrise parfaite des règles de bienséance ! Une visite unique pour appréhender, au coeur du Grand appartement de la Reine, les subtilités des us et coutumes de la Cour.

sur inscription

Château de Versailles
Place d'Armes, 78000 Versailles

2021-12-30T13:30:00 2021-12-30T16:30:00

