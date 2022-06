« Savoir rouler – le vélo en famille » : course de draisiennes

« Savoir rouler – le vélo en famille » : course de draisiennes, 24 juillet 2022, . « Savoir rouler – le vélo en famille » : course de draisiennes

2022-07-24 08:00:00 – 2022-07-24 13:00:00 L’association « Vailly Sports Découverte » organise une course de draisiennes au stade Henri Baudet.

Une compétition ludique avec classement, ouverte à tous. robichon.jacky@wanadoo.fr +33 2 48 73 81 66 L’association « Vailly Sports Découverte » organise une course de draisiennes au stade Henri Baudet.

Une compétition ludique avec classement, ouverte à tous. ©pixabay dernière mise à jour : 2022-06-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville