Truchtersheim Truchtersheim Bas-Rhin, Truchtersheim – Savoir réagir avec pertinence, douceur et efficacité aux réactions émotionnelles des enfants Truchtersheim Truchtersheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Truchtersheim

– Savoir réagir avec pertinence, douceur et efficacité aux réactions émotionnelles des enfants Truchtersheim, 11 septembre 2021, Truchtersheim. – Savoir réagir avec pertinence, douceur et efficacité aux réactions émotionnelles des enfants 2021-09-11 09:00:00 – 2021-09-11 12:00:00

Truchtersheim Bas-Rhin Truchtersheim Si nous baignons dans la parentalité bienveillante, nous sommes désarmés de constater qu’accueillir colères et peurs, semble parfois rendre nos enfants encore plus colériques ou peureux ! Que se passe-t-il ?

Conférence animée par Christel Bricka de l’association ‘Parents tout simplement’

Public adulte, sur inscription à partir du 17 août auprès de du RAM

Pour plus d’informations contactez la MIK via kolibris@kochersberg.fr ou au 03.90.29.03.59. +33 3 90 29 03 59 Si nous baignons dans la parentalité bienveillante, nous sommes désarmés de constater qu’accueillir colères et peurs, semble parfois rendre nos enfants encore plus colériques ou peureux ! Que se passe-t-il ?

Conférence animée par Christel Bricka de l’association ‘Parents tout simplement’

Public adulte, sur inscription à partir du 17 août auprès de du RAM

Pour plus d’informations contactez la MIK via kolibris@kochersberg.fr ou au 03.90.29.03.59. dernière mise à jour : 2021-08-06 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Truchtersheim Autres Lieu Truchtersheim Adresse Ville Truchtersheim lieuville 48.65689#7.6042