Un séjour de 5 jours du lundi au vendredi, en immersion totale. 5 Séances d’apprentissages de la natation avec un maître nageur (12 enfants maximum) + 5 séances de piscine avec une approche ludique pour être à l’aise dans l’eau. Des activitésde détente ludique et sportive et des activités de découverte du milieu montagnard. Une mise en relation de chaque activité proposée avec les 5 domaines de compétences du socle. (cf projet éducatif) Encdarement par des enseignants et des animateurs diplômés et/ou des prestataires qualifiés. Une pédagogie individualisée mise en place par des enseignants et des étudiants qui se destinent à l’enseignement. Une session de 12 jeunes maximum Pourquoi? Proposer une solution dans l’acquisition de la compétence « savoir nager » face à l’interdiction des séquences piscine depuis le début de la crise sanitaire Pour qui? Tous les jeunes de niveau college qui souhaitent s’éclater dans des activités variées avec les copains tout en révisant. Où et quand? Au Centre Montagne l’Arméra, à l’orée de la forêt et des grands espaces. Le centre est spacieux avec des chambres de 2 à 5 lits. Il est équipé d’une salle de projection, d’une salle de sport, d’une salle de jeux, d’une ludothèque, d’une salle cheminée et de diverses salles d’activités dédiées. La restauration se fait sur place, cuisine familiale et généreuse dans le strict respect des normes sanitaires. La piscine se situe à 15 min à pied, bassin extérieur chauffé. A Valmeinier, station village située en Maurienne à 1500m d’altitude. Entre le 12 et le 30 juillet 2021 Petit plus Présence d’un professeur d’EPS dans l’encadrement

499

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

