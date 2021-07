Savoir le Droit, Savoir les Dire Salle Municipale Saige-Formanoire, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Pessac.

Salle Municipale Saige-Formanoire, le jeudi 29 juillet à 09:00

Cette journée se découpera en trois séquences de questionnements et de débats autour de ces thèmes et d’une ultime séquence d’échanges entre les participants et un Délégué du Défenseur des Droits.

Formation sur le Racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’orientation sexuelle et l’identité de genre à destination des acteurs de terrain (salariés et bénévoles)

Salle Municipale Saige-Formanoire Allée des Mimosas, Pessac Pessac Saige Gironde



