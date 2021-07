« Savoir faire » Visite guidée théâtralisée par la Compagnie L’oCCasion Musée du Temps, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Besançon.

« Savoir faire » Visite guidée théâtralisée par la Compagnie L’oCCasion

le samedi 18 septembre à Musée du Temps

Deux jeunes artistes comédiens, musiciens et danseurs, conviennent le public à déambuler avec eux dans l’exposition Transmissions. Personnages décalés et clownesques, ils inviteront au voyage dans les œuvres photographiques de trois artistes. Spécialistes en tout et experts en rien, nos deux guides s’appliqueront, avec joie et malice, à nous faire découvrir d’une manière ludique et fantaisiste les secrets de la mécanique horlogère et de la mécanique d’art ! **A noter**: Public familial à partir de 6 ans, durée : 40 min environ.

Visite guidée théâtralisée par la Compagnie L’oCCasion avec Adèle Ratte, Eloi Coqueret et l’œil extérieur de Céline Chatelain.

Musée du Temps 96 grande Rue 25000 Besançon Besançon Doubs



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:40:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:40:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:40:00