SAVOIR FAIRE SON DEUIL SEREINEMENT Montpellier, samedi 27 avril 2024.

La perte d’un être cher est l’une des épreuves les plus difficiles à traverser. Les réactions à cette douleur différent d’une personne à l’autre, mais les émotions qui l’accompagnent nous touchent profondément et nous transforment.

Dans ces moments difficiles, l’approche bouddhiste nous offre une perspective apaisante. Elle nous incite à prendre le temps d’accueillir notre chagrin, à traverser notre deuil avec bienveillance et compassion.

En reconnaissant que ce processus peut être une voie vers la croissance personnelle et la maturité émotionnelle, elle nous guide vers la possibilité de grandir et de nous épanouir malgré la douleur.

Au cours de cette matinée méditation, Olivier Luginbuhl vous partagera de précieux outils pour mieux accueillir nos émotions, trouver une paix intérieure et utiliser cette épreuve pour grandir en compassion et en sagesse.

Samedi 10h-13h

Disponible uniquement en présentiel (pas de streaming) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-27 13:00:00

15 Rue du Faubourg Boutonnet

Montpellier 34090 Hérault Occitanie

L’événement SAVOIR FAIRE SON DEUIL SEREINEMENT Montpellier a été mis à jour le 2024-03-22 par OT MONTPELLIER