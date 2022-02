SAVOIR-FAIRE PARTAGÉS: MES PREMIERS PAS EN BRODERIE Montpellier, 19 mars 2022, Montpellier.

SAVOIR-FAIRE PARTAGÉS: MES PREMIERS PAS EN BRODERIE Montpellier

2022-03-19 15:00:00 15:00:00 – 2022-03-19 17:00:00 17:00:00

Montpellier Hérault

Depuis qu’elle a découvert cette technique, Gwen l’utilise de plus en plus dans ses créations. Elle est complètement novice et accro, et vous ? Avec du fil, une aiguille, de la feutrine et des perles, elle vous guidera dans les étapes d’une création. Et si vous connaissez des points, venez les partager avec nous !

Adultes et adolescents, à partir de 12 ans

Sur inscription (ouvertes à partir du 15 février)

+33 4 67 67 36 60

Montpellier

