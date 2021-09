Savoir-faire autour du bâti ancien Village de Kerhinet 44410 St lyphard, 18 septembre 2021, St lyphard.

Savoir-faire autour du bâti ancien

Village de Kerhinet 44410 St lyphard, le samedi 18 septembre à 14:00

– Démonstration de pose de chaume – Initiation à la Terre Crue et au “ rejointoiement» sur un mur du village – Sensibilisation au petit patrimoine avec Tiez breizh, Maisons et Paysages de Bretagne 14 h 30 : visite tactile du village avec Anaïs Boutrolle, chargée de développement pour Tiez Breizh 18 h : “Là”. Concert aux confins de la science et de l’imagination, un endroit bien précis, aux confins de la Voie lactée : objet des calculs et des observations de l’astrophysicien Pierre Hily-Blant, un nuage moléculaire au sein duquel de nouvelles étoiles sont en formation. Là…, au cœur de turbulences gigantesques se joue l’apparition probable de lointains systèmes solaires, dont certaines planètes, semblables à la nôtre, hébergeront peut-être un jour la vie. Avec Athénor CNCM , Karl Naegelen : composition – ensemble InSitu / Fabrice Arnaud-Crémon : clarinettes, Toma Gouband : percussions, Christophe Havard : électronique et Aurélie Maisonneuve : voix – Pierre Hily-Blant : astrophysicien. Concert quatuor In Situ sous le chêne de la Catiche. 19 h : Pique nique tiré du sac et tirage au sort du jeu concours de l’été. Avec le Crédit Mutuel partenaire de Parc en Fêtes 20 h 30 : Conférence-observation des étoiles Avec la Brière Etoilée (sous réserve)

Village de Kerhinet 44410 St lyphard



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00