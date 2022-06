Savoir faire au rendez-vous 2022: Les coulisses de La Grotte de Lascaux, 29 juillet 2022, .

Savoir faire au rendez-vous 2022: Les coulisses de La Grotte de Lascaux



2022-07-29 – 2022-07-29

Bienvenue dans les coulisses du Centre d’Art Pariétal Lascaux IV.

Entrez au cœur de l’organisation d’un site exceptionnel, le Centre d’Art Pariétal Lascaux IV, lieu le plus fréquenté en Dordogne et découvrez l’envers du décor. Cette visite, accompagnée du directeur d’exploitation et d’un technicien du site, vous présentera les secrets de la gestion de Lascaux IV – Centre International d’Art Pariétal.

Vous aurez un point de vue unique sur les installations et pourrez comprendre le fonctionnement, l’organisation, les contingences techniques de la réplique de la plus célèbre des grottes ornées.

Attention, cette visite ne comprend pas l’accès à la visite de Lascaux IV, aux espaces ouverts au public. Vous pouvez combiner la découverte des coulisses avec une visite de la grotte en vous rendant sur https://www.lascaux.fr

Visite peu accessible aux personnes avec des difficultés de motricité.

