Savoir faire au rendez-vous 2022 : La vache qui va bio Montignac-Lascaux, 25 juillet 2022, Montignac-Lascaux.

Savoir faire au rendez-vous 2022 : La vache qui va bio

Earl Vinagrou Lieu-dit Brénac Montignac-Lascaux Dordogne Lieu-dit Brénac Earl Vinagrou

2022-07-25 – 2022-07-25

Lieu-dit Brénac Earl Vinagrou

Montignac-Lascaux

Dordogne

8 EUR L’exploitation de Christine Segondat et son mari est une exploitation familiale centrée sur la production laitière et de la noix.

Ils possèdent 70 vaches laitières, nourries avec le fourrage et les céréales produits sur l’exploitation. Le lait est en partie commercialisé par le groupement d’éleveurs BIOLAIT et l’autre partie transformée dans le laboratoire de la ferme.

Toutes les crèmes glacées sont fabriquées à partir du lait de vache bio produit sur la ferme et les ingrédients sont bios et équitables.

Visite de la ferme et du laboratoire.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, vallée Vézère.

+33 5 53 51 82 60

©earl vinagrou

Lieu-dit Brénac Earl Vinagrou Montignac-Lascaux

