Savoir faire au rendez-vous 2022 : créations cuir de poisson Fanlac, 19 juillet 2022, Fanlac.

Savoir faire au rendez-vous 2022 : créations cuir de poisson Fanlac

2022-07-19 – 2022-07-19

Fanlac 24290 Fanlac

Kristof Mascher travaille du cuir de poisson de tannage végétal, une technique ancestrale sibérienne redécouverte et modernisée. Ces cuirs de poisson sont incrustés dans du cuir de vachette pleine fleur, pour réaliser des ceintures , sacs et tableaux.

Il vous fera un exposé sur les problématiques du tannage de poisson et sur ses caractéristiques. Il vous fera également un exposé sur l’origine ethnique et historique du cuir de poisson et vous donnera des explications sur sa manière de travailler.

Visite de la partie exposition.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, vallée Vézère

+33 5 53 51 82 60

©Kristof Mascher

