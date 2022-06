Savoir faire au rendez-vous 2022: chevrerie (Ferme bon’o’venture) Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 18 juillet 2022, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Savoir faire au rendez-vous 2022: chevrerie (Ferme bon’o’venture) Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

2022-07-18 16:30:00 – 2022-07-18 18:00:00

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580

Découverte ludique et savoureuse de l’élevage caprin et des fromages à la ferme « La Bon’o’venture » à Rouffignac st Cernin le lundi 18 juillet 2022 et le mardi 9 août 2022 à partir de 16h30.

Déroulé de la visite : Accueil à la ferme et visite guidée de la chèvrerie, en compagnie des chèvres et de leurs chevreaux. Présentation de l’élevage de chèvres et de la transformation fromagère. A l’issue de cette visite, une dégustation des différents fromages sera proposée.

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère.

+33 5 53 51 82 60

Laetitia Bonnot

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

dernière mise à jour : 2022-06-03 par