Savoir faire au rendez-vous 2022: Atelier du verre soufflé Limeuil, 19 juillet 2022, Limeuil.

Savoir faire au rendez-vous 2022: Atelier du verre soufflé Limeuil

2022-07-19 – 2022-07-19

Limeuil 24510 Limeuil

C’est à Limeuil, l’un des plus beaux villages de France, au confluent de la Vézère et de la Dordogne que se perpétue depuis 35 ans la tradition du verre soufflé. Dans son atelier, vous pourrez suivre et admirer le travail et les créations de Nicolas Guittet, professionnel du verre depuis plus de 30 ans. Ses œuvres sont le fruit de plusieurs techniques, le travail à chaud exécuté sans moule et le travail à froid (sablage, taille, fusing, casting) lui permettent d’obtenir une pièce aboutie.

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme Lascaux-Dordogne vallée vézère.

+33 5 53 51 82 60

Atelier du verre soufflé

Limeuil

