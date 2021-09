Le Bugue Le Bugue Dordogne, Le Bugue Savoir faire au rendez-vous 2021 : Tournage sur bois Le Bugue Le Bugue Catégories d’évènement: Dordogne

Le Bugue

Savoir faire au rendez-vous 2021 : Tournage sur bois Le Bugue, 13 septembre 2021, Le Bugue. Savoir faire au rendez-vous 2021 : Tournage sur bois 2021-09-13 10:30:00 – 2021-09-13

Le Bugue Dordogne Le Bugue L’art mêle les matières est un atelier boutique où je vous propose de venir découvrir l’art du tournage sur bois, en vous offrant des démonstrations et un partage autour du bois.

