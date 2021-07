Savoir faire au rendez-vous 2021 : La ferme de Légal Les Eyzies, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Les Eyzies.

Savoir faire au rendez-vous 2021 : La ferme de Légal 2021-07-13 10:30:00 – 2021-07-13 La ferme de Légal Légal

Les Eyzies Dordogne

A échelle humaine, la petite ferme arboricole et maraîchère permet à chaque saison de produire et transformer les fruits et légumes en de délicieux produits. Le petit rucher complète la gamme de produits gourmands que vous trouverez dans la boutique.

Les thèmes abordés lors de la visite sont « la vie et les activités à la ferme de Légal » arboriculture frutière, jardin maraîcher, transformation, recette, apicultures…

Une petite visite dans la boutique de la ferme est prévue en fin de parcours pour ceux qui souhaiteraient s’offrir un goûter à la ferme ou acheter des produits gourmands.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, vallée Vézère

©Agnes Geoffroy

