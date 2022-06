Savoir-Faire Art Centre | Impression expérimentale Maël-Carhaix, 23 juillet 2022, Maël-Carhaix.

Savoir-Faire Art Centre | Impression expérimentale

23, rue de Rostrenen Maël-Carhaix Côtes d’Armor

2022-07-23 – 2022-07-23

Maël-Carhaix

Côtes d’Armor

Maël-Carhaix

Rufina Muraviova et Gavin Lawley vous invitent à venir voir les impressions expérimentales / impressions manuelles de Richard Heningham et Gavin Lawley à l’ancienne école de Maël Carhaix.

Rufina et Gavin, galeristes et artistes eux-mêmes, convient les artistes contemporains à venir exposer leurs œuvres et à rencontrer d’autres artistes régionaux.

De 10h à 18h à l’ancienne école de Maël Carhaix.

Org : Savoir-Faire Art Centre

https://www.facebook.com/SavoirFaireArtCentre

Maël-Carhaix

