SAVOIR ENFIN QUI NOUS LISONS : CAMILLE GOUDEAU Octon

Octon

SAVOIR ENFIN QUI NOUS LISONS : CAMILLE GOUDEAU Octon, 17 février 2022

2022-02-17 18:00:00 – 2022-02-17

Octon Hérault Soizic, 22 ans, monte à Paris sur un coup de tête pour fuir une jeunesse sans perspectives. Elle se jette dans une ville où personne ne l’attend, vit de jour comme de nuit, découvre la débrouille, la violence… Un peu par hasard, elle devient bouquiniste sur les quais de Seine. Camille Goudeau a 30 ans. Elle est bouquiniste sur les quais de Seine. « Les Chats éraflés » est son premier roman.

Rencontre animée par Violette Guyot / sur réservation

Rencontre animée par Violette Guyot / sur réservation Octon

