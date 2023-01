SAVOIR ÉCOUTER, SAVOIR SE PARLER – LA SEMAINE DU SON DE L’UNESCO Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Villers-lès-Nancy

SAVOIR ÉCOUTER, SAVOIR SE PARLER – LA SEMAINE DU SON DE L’UNESCO Villers-lès-Nancy, 28 janvier 2023, Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy. SAVOIR ÉCOUTER, SAVOIR SE PARLER – LA SEMAINE DU SON DE L’UNESCO 6 rue Albert 1er Centre les Ecraignes Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Centre les Ecraignes 6 rue Albert 1er

2023-01-28 09:30:00 09:30:00 – 2023-01-28 12:30:00 12:30:00

Centre les Ecraignes 6 rue Albert 1er

Villers-lès-Nancy

Meurthe-et-Moselle Villers-lès-Nancy “La semaine du son de l’UNESCO 2023”, dont le thème, cette année est : “Savoir écouter, savoir se parler”.

Nous vous proposons à cette occasion, une matinée totalement gratuite, sur la prévention et les plaisirs du son. Venez nombreux assister à une pratique de la Méthode Coué, “la maîtrise de soi par l’autosuggestion consciente”. Savoir se parler positivement.

Une séance de sophrologie traduite en langue des signes vous sera également proposée, des moments musicaux et des moments ludiques, ainsi qu’une sensibilisation et prévention auditive, aux risques d’acouphènes et d’hyperacousie agrémenteront également cette matinée.

Venez passer un agréable moment de détente et de plaisir, …au fil des sons ! +33 3 83 28 23 52 Centre les Ecraignes 6 rue Albert 1er Villers-lès-Nancy

dernière mise à jour : 2023-01-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Villers-lès-Nancy Autres Lieu Villers-lès-Nancy Adresse Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Centre les Ecraignes 6 rue Albert 1er Ville Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy lieuville Centre les Ecraignes 6 rue Albert 1er Villers-lès-Nancy Departement Meurthe-et-Moselle

SAVOIR ÉCOUTER, SAVOIR SE PARLER – LA SEMAINE DU SON DE L’UNESCO Villers-lès-Nancy 2023-01-28 was last modified: by SAVOIR ÉCOUTER, SAVOIR SE PARLER – LA SEMAINE DU SON DE L’UNESCO Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy 28 janvier 2023 6 rue Albert 1er Centre les Ecraignes Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Meurthe-et-Moselle Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy, Meurthe-et-Moselle

Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle