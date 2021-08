Treffieux TREFFIEUX Loire-Atlantique, Treffieux Savoir circuler à vélo – ADULTES TREFFIEUX Treffieux Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Treffieux

Savoir circuler à vélo – ADULTES TREFFIEUX, 17 septembre 2021, Treffieux. Savoir circuler à vélo – ADULTES

TREFFIEUX, le vendredi 17 septembre à 17:15

Savoir circuler à vélo ! **Au programme** Exercices puis balade de Nozay à l’étang de Gruellau à Treffieux pour assister au concert “Michel is not dead”. Essai de vélo à assistance électrique. **Renseignements et inscriptions** Communauté de Communes de Nozay 9 rue de l’église 44170 Nozay 02 40 79 51 51 [accueil@cc-nozay.fr](mailto:accueil@cc-nozay.fr) · [[www.cc-nozay.fr](www.cc-nozay.fr)](www.cc-nozay.fr)

sur inscription, Gratuit

Se déplacer autrement : Exercices puis balade de Nozay à l’étang de Gruellau à Tréffieux. TREFFIEUX ETANG DE GRUELLAU Treffieux Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T17:15:00 2021-09-17T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Treffieux Autres Lieu TREFFIEUX Adresse ETANG DE GRUELLAU Ville Treffieux lieuville TREFFIEUX Treffieux