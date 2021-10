Savoir bien bâtir. Archives de Paris – Salle Paul Verlaine, 18 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 18 octobre 2021

de 15h30 à 17h

gratuit

Circulations et savoirs théoriques et pratiques entre Paris et Stockholm. Les collections et l’œuvre de Carl-Johan Cronstedt.

Conférence par Linnéa ROLLENHAGEN TILLY, maîtresse de conférences associé à l’ENSA – Paris La Villette, chercheure associée des laboratoire AUSser et HISTARA, en association avec la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France., en association avec la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France.

L’attirance des cours européennes pour Paris et la diffusion de l’art de construire à la française à partir du XVIIe siècle est un fait établi. La Suède compte parmi les pays les plus francisés dans l’Europe moderne et les échanges franco-suédois furent très fructueux, ce dont témoignent notamment la collection de dessins, la bibliothèque et l’œuvre de l’architecte suédois Carl-Johan Cronstedt (1709-1777). Son séjour parisien dans les années 1730 eut une empreinte considérable sur sa vision de l’architecture et la production de la surintendance des bâtiments de Suède dès le milieu du XVIIIe siècle.

Archives de Paris – Salle Paul Verlaine

