Stand Collectif – Alpipro Digital Montagne Savoiexpo – Parc des Expositions, Chambéry, 26 avril 2023, Chambéry. Stand Collectif – Alpipro Digital Montagne 26 et 27 avril Savoiexpo – Parc des Expositions, Chambéry Sur inscription Start-up, partez à la conquête des sommets alpins, exposez sur ALPIPRO-DIGITAL MONTAGNE by SAVOIEXPO, sur le stand collectif Village by CA des Savoie x La French Tech Alpes – Chambéry 550 euros HT pour les startups de moins de 2 ans

750 euros HT pour les startups de plus de 2 ans Le prix comprend : un espace de 3m2 sur un espace collectif

une table haute / deux tabourets / l’électricité Contact & infos : anne.turpin-hutter@ftalps.com Savoiexpo – Parc des Expositions, Chambéry avenue du grand arietaz, chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « anne.turpin-hutter@ftalps.com »}] [{« link »: « https://www.alpipro.com »}, {« link »: « mailto:anne.turpin-hutter@ftalps.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-26T09:00:00+02:00 – 2023-04-26T18:00:00+02:00

2023-04-27T09:00:00+02:00 – 2023-04-27T17:00:00+02:00

