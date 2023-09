RDV TFE 73 – Salon DECIDIA – Développez vos exportations vers les pays frontaliers : Suisse et Italie – vendredi 20 octobre 2023. SAVOIEXPO Chambéry, 20 octobre 2023, Chambéry.

A l’occasion du 1er salon DECIDIA à Savoiexpo, le nouvel évènement professionnel des décideurs et chefs d’entreprises, tenue d’un atelier par les partenaires de la TFE 73 (CCI de Savoie, DECIDIA, Douanes, Crédit Agricole de Savoie, WTW, ALPEX, Université Savoie Mont-Blanc).

Durant cet atelier, gratuit, les experts présents vous aideront sur les points suivants :

– Comment se développer à l’international et profiter de la proximité de marchés étrangers (Suisse et Italie) ?

– Point réglementaire et fiscal

– Aspects bancaires et assurantiels

– Douanes

– Notions d’interculturalité et paradoxe de proximité

SAVOIEXPO CHAMBERY, 1725 avenue du grand ariétaz Chambéry 73000 Chambéry-le-Haut Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T08:30:00+02:00 – 2023-10-20T10:30:00+02:00

