A la découverte des nocturnes seine-et-marnais SAVINS, 18 mars 2023, Savins. A la découverte des nocturnes seine-et-marnais Samedi 18 mars, 17h00 SAVINS Inscription obligatoire Venez découvrir les nocturnes autour de Savins ou dans la Bassée.

SAVINS Place de la Mairie Savins 77650 Seine-et-Marne Île-de-France

2023-03-18T17:00:00+01:00 – 2023-03-18T20:00:00+01:00

observation chouette Joël SAVRY

