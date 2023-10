Cet évènement est passé Découverte de la faune autour des points d’eau de la Bassée Savins, France Savins Catégories d’Évènement: Savins

Seine-et-Marne Découverte de la faune autour des points d’eau de la Bassée Savins, France Savins, 18 février 2023, Savins. Découverte de la faune autour des points d’eau de la Bassée 18 et 19 février Savins, France Gratuit Dans le cadre des Journées Mondiales des Zones Humides, venez observer les oiseaux autour des points d’eau de la Bassée. Prêt de matériels optiques (paires de jumelles, longues-vues…)

Durée : 4h00

Activité organisée par Joël – PIE VERTE BIO 77

Activité organisée par Joël – PIE VERTE BIO 77

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/decouverte-de-la-faune-autour-des-points-d-eau-de-la-bassee

2023-02-18T10:00:00+01:00 – 2023-02-18T14:00:00+01:00

2023-02-18T10:00:00+01:00 – 2023-02-18T14:00:00+01:00

2023-02-19T10:00:00+01:00 – 2023-02-19T14:00:00+01:00

