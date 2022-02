SAVIM du printemps salon des vignerons et de la gastronomie Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

SAVIM du printemps salon des vignerons et de la gastronomie
Parc Chanot Le Parc des Expositions
Marseille 8e Arrondissement

2022-05-06 10:00:00 – 2022-05-09

Les producteurs présents sur chaque salon sont sélectionnés pour la qualité exceptionnelle de leurs produits. Un salon authentique qui respecte un public à la recherche de produits sains et de grande qualité gustative.

20e édition du salon des vignerons et de la gastronomie.

Le salon expose du vin, apéritifs et liqueurs, whiskies, du cognac, de l'armagnac, du jus de fruits, des viandes fermières, des plats cuisinés, des légumes, condiments, salaisons et charcuteries…

http://www.salons-savim.fr/

