Plantations de haies champêtres à Savigny sur Braye Savigny-sur-Braye, 13 janvier 2024, Savigny-sur-Braye.

Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-13 09:00:00

fin : 2024-01-13 13:00:00

Le chantier collectif a été crée pour apporter un soutien technique, une logistique, un savoir faire de terrain ainsi qu’une main d’oeuvre bénévole pour faciliter et permettre le développement d’un maximum de projets de plantation de haies ou autres systèmes agro-forestiers..

Le chantier collectif a été crée pour apporter un soutien technique, une logistique, un savoir faire de terrain ainsi qu’une main d’oeuvre bénévole pour faciliter et permettre le développement d’un maximum de projets de plantation de haies ou autres systèmes agro-forestiers.

Plantations de haies champêtres à Savigny sur Braye. Le porteur de projet souhaite la plantation d’une haie pour recréer du paysage dans un environnement dégradé, développer la biodiversité et briser les vents réguliers sur ce site. 240 arbres. Organisées par le collectif bénévoles des planteurs et planteuses de haies. Pour les besoins en organisation, merci d’indiquer votre venue à f.vincent@maisonbotanique.com.

EUR.

Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-13 par OT de Vendome – Territoires Vendomois