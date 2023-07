Fête nationale à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye, 13 juillet 2023, Savigny-sur-Braye.

Savigny-sur-Braye,Loir-et-Cher

Soirée festive à Savigny-sur-Braye pour la fête nationale !.

Jeudi 2023-07-13 19:00:00 fin : 2023-07-13 . .

Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



A festive evening in Savigny-sur-Braye for the national holiday!

Una velada festiva en Savigny-sur-Braye para celebrar el Día de la Bastilla

Festlicher Abend in Savigny-sur-Braye zum Nationalfeiertag!

